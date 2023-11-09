«Я уважал его»: Зак Эфрон с радостью сыграл бы роль молодого Мэттью Перри

Недавно появилась новость о том, что Мэттью Перри рассматривал Зака Эфрона на роль молодого себя в байопике. Сам Эфрон тоже был бы рад сыграть Перри. Об этом он рассказал в интервью People.

По словам Эфрона, для него было бы честью сыграть Перри в фильме.

Для меня большая честь слышать, что он хотел, чтобы я сыграл его. Посмотрим, как сложится, но это для меня очень важно.

Ещё Эфрон рассказал о своём опыте съёмок фильма «Папе снова 17» вместе с Перри. По словам актёра, он стал для него своеобразным наставником, который во всём поддерживал и помогал ему.

Он был моим наставником, и мы вместе сняли действительно классный фильм. Я уважал его, я научился у этого парня комедийным элементам. Я очень многое узнал от него.