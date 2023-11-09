Вышел первый тизер фильма «Ёлки 10»

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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила первый тизер «Ёлок 10» — юбилейной части знаменитой новогодней франшизы. Премьера картины состоится уже 7 декабря во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат Bazelevs и «НМГ Кинопрокат».

В новогоднюю ночь всегда есть место чуду, даже если ты вдруг перестал в него верить. Геннадьич, коротающий свой век в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретёт свою настоящую семью. Начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что готов пойти её супруг ради своих близких. Марине из Татарстана — полюбить то, что действительно важно для её мужа. А девушка-геймерша Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь — это совсем не игра. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести своё персональное счастье.

«Ёлки 10» станут уже вторым фильмом в серии, в котором не сыграли Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков и Иван Ургант. Главные роли в будущей картине исполнят Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров и другие.