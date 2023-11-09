Стартовал комедийный сериал «Волшебный участок» с Николаем Наумовым

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера первой серии комедийного сериала «Волшебный участок» с Николаем Наумовым, известным по сериалу «Реальные пацаны».

История проекта посвящена бывшему полицейскому Алексею Попову, который вновь устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Герой поднимает старые связи, но участок оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Попов — сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть.

Трейлер сериала

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Премьера второй серии состоится 16 ноября, а третий эпизод ожидается 23-го числа.

Вместе с Наумовым в ленте сыграли Павел Деревянко, Филипп Янковский, Илья Соболев и другие.