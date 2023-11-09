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Apple вернула в продажу восстановленные iPhone 12 mini

Apple вернула в продажу восстановленные iPhone 12 mini
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С выходом iPhone 15 казалось, что Apple окончательно отказалась от поддержки компактных смартфонов. Компания уже два года игнорирует линейку mini, а iPhone 13 mini и вовсе пропал с официального сайта продаж.

Как обратили внимание в издании Kuai Technology, полностью отказываться от линейки Apple всё же не планирует. На своём официальном сайте компания запустила продажи восстановленных iPhone 12 mini — гаджет доступен в США по цене в $ 529 (около 48 тыс. рублей) за версию на 256 Гб.

Восстановленный iPhone 12 mini на сайте Apple

Восстановленный iPhone 12 mini на сайте Apple

Фото: Официальный сайт Apple

Причиной отказа от линейки mini эксперты называют крайне низкую популярность моделей. По данным аналитической компании Statista, в первые месяцы после запуска продажи iPhone 12 mini составили всего 6,5% от общего тиража iPhone 12.

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