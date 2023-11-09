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Первый сезон сериала «Волшебный участок» (2023): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода первого сезона сериала «Волшебный участок» с Николаем Наумовым
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9 ноября в онлайн-кинотеатре Okko стартовал комедийный сериал «Волшебный участок». Шоу с Николаем Наумовым («Реальные пацаны») рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Однако преступники, которых должен ловить Попов, оказываются сказочными персонажами: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть.

В первый сезон фантастического шоу войдёт восемь эпизодов: они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится уже 28 декабря.

Расписание первого сезона сериала «Волшебный участок»

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 ноября
2-я серия16 ноября
3-я серия23 ноября
4-я серия30 ноября
5-я серия7 декабря
6-я серия14 декабря
7-я серия21 декабря
8-я серия28 декабря
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