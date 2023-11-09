Расписание выхода первого сезона сериала «Волшебный участок» с Николаем Наумовым
9 ноября в онлайн-кинотеатре Okko стартовал комедийный сериал «Волшебный участок». Шоу с Николаем Наумовым («Реальные пацаны») рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Однако преступники, которых должен ловить Попов, оказываются сказочными персонажами: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть.
В первый сезон фантастического шоу войдёт восемь эпизодов: они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится уже 28 декабря.
Расписание первого сезона сериала «Волшебный участок»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 ноября
|2-я серия
|16 ноября
|3-я серия
|23 ноября
|4-я серия
|30 ноября
|5-я серия
|7 декабря
|6-я серия
|14 декабря
|7-я серия
|21 декабря
|8-я серия
|28 декабря
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