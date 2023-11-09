Расписание выхода первого сезона сериала «Волшебный участок» с Николаем Наумовым

9 ноября в онлайн-кинотеатре Okko стартовал комедийный сериал «Волшебный участок». Шоу с Николаем Наумовым («Реальные пацаны») рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Однако преступники, которых должен ловить Попов, оказываются сказочными персонажами: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть.

В первый сезон фантастического шоу войдёт восемь эпизодов: они будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится уже 28 декабря.

Расписание первого сезона сериала «Волшебный участок»