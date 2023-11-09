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Анонс трейлера GTA 6 стал самым популярным игровым постом в истории X (ранее Twitter)

Анонс трейлера GTA 6 стал самым популярным игровым постом в истории X (ранее Twitter)
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8 ноября Rockstar Games анонсировала дату выхода первого трейлера GTA 6 — ролик покажут в начале декабря. Это был первый пост компании с каким-либо анонсом по горячо ожидаемой новинке, поэтому публикация привлекла внимание огромного количества людей.

Небольшой твит в соцсети X (ранее Twitter) уже стал самой популярной игровой публикацией в истории сайта: за первые сутки же пост набрал около 145 млн просмотров, более 1 млн лайков и 51 тысячу комментариев. Это один из самых популярных постов в истории сервиса.

Фото: X (ранее Twitter)

Аналитики тем временем предрекают игре невероятные цифры продаж на старте, основываясь на ожиданиях публики. С момента выхода GTA 5 прошло больше 10 лет — ещё ни одну Grand Theft Auto фанаты не ждали столько времени.

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