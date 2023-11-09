В WhatsApp теперь можно скрыть своё местоположение во время звонка

В мобильном приложении WhatsApp появилась возможность скрыть своё местоположение во время звонка. Обычно при совершении вызова устройства пользователей предоставляют друг другу свои IP-адреса, чтобы улучшить качество передачи голосов.

С новым апдейтом личные звонки в WhatsApp теперь можно направить через собственные серверы приложения, чтобы скрыть свой IP-адрес и местоположение. Правда, разработчики мессенджера признают, что активация функции может негативно сказаться на качестве связи.

Соответствующий параметр находится в «Настройках» в разделе «Конфиденциальность». Групповые звонки в WhatsApp перенаправляются на серверы компании по умолчанию, поэтому для них нет необходимости включать данную функцию.