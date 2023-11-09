Появились первые живые фото мощного флагмана iQOO 12

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7 ноября журналисты поделились первыми фотографиями специальных изданий iQOO 12 Track Edition и iQOO 12 Pro Legend Edition. В комплектах со смартфонами будут идти прозрачный чехол, скрепка для SIM-карты, 120-ваттный адаптер питания с кабелем.

Фото: ithome/IQOO

Оба устройства работают на мощном процессоре й Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. IQOO 12 оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления экрана 144 Гц и максимальной яркостью 3000 нит. Также он имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч.

Фото: ithome/IQOO

Смартфоны работают на базе операционной системы OriginOS 4. Pro-версия отличается от базовой модели более высоким разрешением экрана, немного увеличенной батареей, наличием беспроводной зарядки и дизайном.

Цены на iQOO 12 начинаются от 3,9 тыс. юаней (~ 51 рублей), а на iQOO 12 Pro — от 4,9 тыс. юаней (~ 64 тыс. рублей).