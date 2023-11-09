Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован бюджетный смартфон Infinix Smart 8 с большой батареей и экраном 90 Гц

Анонсирован бюджетный смартфон Infinix Smart 8 с большой батареей и экраном 90 Гц
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Infinix анонсировала сверхбюджетный смартфон Infinix Smart 8 с большой батареей и экраном 90 Гц. Производитель оценил новинку в $ 105 (~ 9,6 тыс. рублей). Покупатели смогут приобрести устройство в четырёх расцветках: чёрной, белой, серой и золотой.

Фото: Infinix

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре с частотой 1,6 ГГц Unisoc T606. Также гаджет оснащён ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц.

Ёмкость аккумулятора составила 5000 мА/ч, однако мощность зарядки ограничена 10 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 13, поверх которой установлена прошивка Infinix XOS 13.

На данный момент Infinix Smart 8 доступен для покупки только в Нигерии. Дату выхода во всём остальном мире компания озвучит позднее.

Материалы по теме
Фото
Появились первые живые фото мощного флагмана iQOO 12
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android