Мультфильм «Человек-паук: За пределами вселенных» снова в работе

Журналисты издания Deadline сообщили, что Sony возобновила работу над мультфильмом «Человек-паук: За пределами вселенных». Это связано с окончанием забастовки Гильдии актёров США.

Протест длился 118 дней. В данный момент планируется возобновить производство всех крупных проектов, поставленных на паузу.

Напомним, «Паутина вселенных» была посвящена тому, как Майлз узнал о существовании огромного количества версий Человека-паука, а также познакомился с их лидером — Мигелем О'Харой. Майлз пытается идти против судьбы и получает важный жизненный урок.

Подробности «За пределами вселенных» пока не раскрываются, однако известно, что третья часть начнётся сразу после финала второго мультфильма. Дата и сроки премьеры пока неизвестны.