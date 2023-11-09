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Вышел тизер сериала «Мастера воздуха» — наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана»

На YouTube-канале Apple TV вышел тизер мини-сериала «Мастера воздуха» — духовного наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Продюсерами шоу выступят Стивен Спилберг и Том Хэнкс.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал «Мастера воздуха» основан на одноимённой книге Дональда Л. Миллера. В ней рассказывается о о бойцах 100-й бомбардировочной группы («Кровавая сотня»), которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией.

Авторы сериала хотят отразить психологическую и эмоциональную цену, которую заплатили молодые люди, помогая уничтожить Третий рейх. В актёрский состав вошли Остин Батлер, Каллум Тёрнер, Энтони Бойл, Нейт Манн, Раф Лоу, Барри Кеоган, Джосайя Кросс, Бренден Кук и Шути Гатва.

Премьера «Мастеров воздуха» состоится 26 января 2024 года в стриминговом сервисе Apple TV. Шоу будет состоять из девяти эпизодов.