Отечественный магазин приложений NashStore начал удалять VPN-сервисы

9 ноября внимательные пользователи заметили, что отечественный цифровой магазин приложений NashStore начал удалять все VPN-сервисы из каталога. Отмечается, что данный процесс был запущен после запроса сенатора Артёма Шейкина в Роскомнадзор и компанию «Цифровые платформы», которая владеет NashStore.

Шейкин заявил, что подобный такой шаг демонстрирует ответственный подход магазина к соблюдению законов РФ и он надеется, что другие площадки последуют этому примеру.

Напомним, за последнее время в России заблокировали 167 VPN и более 200 почтовых сервисов в рамках противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности сети связи. Ранее предоставление доступа к запрещённой в России информации было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета.