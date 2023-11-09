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Отечественный магазин приложений NashStore начал удалять VPN-сервисы

Отечественный магазин приложений NashStore начал удалять VPN-сервисы
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9 ноября внимательные пользователи заметили, что отечественный цифровой магазин приложений NashStore начал удалять все VPN-сервисы из каталога. Отмечается, что данный процесс был запущен после запроса сенатора Артёма Шейкина в Роскомнадзор и компанию «Цифровые платформы», которая владеет NashStore.

Шейкин заявил, что подобный такой шаг демонстрирует ответственный подход магазина к соблюдению законов РФ и он надеется, что другие площадки последуют этому примеру.

Напомним, за последнее время в России заблокировали 167 VPN и более 200 почтовых сервисов в рамках противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности сети связи. Ранее предоставление доступа к запрещённой в России информации было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета.

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