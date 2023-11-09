Team Spirit отказалась от участия в ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Пару дней назад организаторы глобального турнира ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн раскрыли список команд, которые примут участие в соревновании. Среди них был и победитель The International 2023 — российская Team Spirit.

Фото: Team Spirit

9 ноября представители команды объявили, что отказалась от поездки на ESL One Kuala Lumpur 2023. Сообщается, что после возвращения из США нескольким игрокам необходимо пройти медицинское обследование, после которого может последовать лечение.

Напомним, в турнире также примут участие три других призёра The International 2023: европейская Gaimin Gladiators, а также китайские LGD и Azure Ray. От СНГ-региона за участие сразятся BetBoom Team, Virtus.pro, 9Pandas и NAVI.

ESL One Kuala Lumpur 2023 станет первым глобальным турниром после The International. Финал пройдёт в столице Малайзии с 11 по 17 декабря, призовой фонд составит $ 1 млн.