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Анонсировано романтическое аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

Анонсировано романтическое аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
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На YouTube-канале KADOKAWAanime вышел тизер романтического аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Шоу выступит экранизацией одноимённой новеллы.

Видео доступно на YouTube-канале KADOKAWAanime. Права на видео принадлежат Kadokawa.

Согласно сюжету, русская девочка по имени Алиса Михайловна Кудзё поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатику Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.

Голос главной героине подарила 31-летняя певица и радиоведущая Сумирэ Уэсака. Она отлично владеет русским языком и активно популяризирует русскую культуру в Японии.

Премьера «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» состоится в апреле 2024 года.

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