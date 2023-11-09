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«Это было сложнее, чем я думал»: Джаред Лето забрался на вершину Эмпайр-стейт-билдинг

«Это было сложнее, чем я думал»: Джаред Лето забрался на вершину Эмпайр-стейт-билдинг
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9 ноября актёр Джаред Лето («Отряд самоубийц», «Американский психопат») забрался на вершину Эмпайр-стейт-билдинг. К сведению, высота небоскрёба составляет 381 метр, а количество этажей — 102.

Видео доступно на YouTube-канале TODAY. Права на видео принадлежат TODAY.

Буду честен — это было очень тяжело. Подъём оказался гораздо сложнее, чем я изначально думал.

Джаред Лето — первый человек в истории, который совершил восхождение на одну из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка. Сразу после покорения здания он пообщался с журналистами TODAY.

По словам актёра, Эмпайр-стейт-билдинг очаровывал его с самого детства. Также во время разговора с представителями прессы он заявил, что собирается отправиться со своей музыкальной группой 30 Seconds to Mars в мировое турне.

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