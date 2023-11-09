Съёмки «Дэдпула 3» возобновятся до конца ноября

9 ноября завершилась забастовка актёров Голливуда, которая продлилась почти четыре месяца. Это значит, что совсем скоро артисты смогут вернуться к своей работе.

Как сообщает авторитетное издание Variety, авторы «Дэдпула 3» уже начали подготовку к продолжению съёмок. Marvel планирует возобновить производство уже ко Дню благодарения, который празднуется 23 ноября. Если всё пойдёт по плану студии, то уже через две недели съёмочная команда сможет продолжить свою работу.

На очень быстрое возобновление производства также намекает и недавний пост Райана Рейнольдса, который назвал новую дату выхода «Дэдпула 3» — лето 2024 года. Учитывая все задержки, картина может выйти во второй половине летнего сезона.