Вышел трейлер Hogwarts Legacy для Nintendo Switch к скорому релизу игры

Warner Bros. выпустила первый трейлер Hogwarts Legacy для Nintendo Switch. В двухминутном трейлере можно оценить качество графики для портативной консоли — релиз проекта состоится уже 14 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo of America.

Судя по ролику, разработчики из Avalanche Software провели серьёзную работу над оптимизацией игры под более слабое железо. Текстуры персонажей, дальность прорисовки и отражения выглядят куда проще, чем в версиях для PlayStation 4 и Xbox One. Полноценные обзоры технического состояния проекта на Switch должны выйти уже на следующей неделе.

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» вышла 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. 5 мая игра добралась до PlayStation 4 и Xbox One, а уже 14 ноября состоится релиз на портативной Nintendo Switch.