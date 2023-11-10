Стартовали съёмки комедии «Лотерея» с Алексеем Серебряковым

СМИ сообщили о старте съёмок комедии «Лотерея». Одну из главных ролей сыграет известный российский актёр Алексей Серебряков, ставший популярным благодаря сериалам «Метод», «Ваша честь» и фильму «Брест. Крепостные герои».
Сюжет картины расскажет про то, как мечтающий о свободе подкаблучник Сергей и суровый мужик Алексей, который развелся с женой, будут бороться за 1 млрд рублей, чтобы найти своё счастье. Сергей с помощью денег хочет стать свободным, а Алексей — вернуть супругу.
Фото: «Централ Партнёршип»
Режиссёром ленты выступает Софья Карпунина. Она заявила, что лента точно получится не скучной.
Тут и комедия, и мелодрама, и экшен, и драма. Действие ни на секунду не замедляется, наоборот, темп и ставки постоянно наращиваются.
В главных ролях также снимаются Анна Михалкова, Евгений Кулик, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова и Сергей Аброскин.
Ленту хотят выпустить в прокат в 2024 году.