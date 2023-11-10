Стартовали съёмки комедии «Лотерея» с Алексеем Серебряковым

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СМИ сообщили о старте съёмок комедии «Лотерея». Одну из главных ролей сыграет известный российский актёр Алексей Серебряков, ставший популярным благодаря сериалам «Метод», «Ваша честь» и фильму «Брест. Крепостные герои».

Сюжет картины расскажет про то, как мечтающий о свободе подкаблучник Сергей и суровый мужик Алексей, который развелся с женой, будут бороться за 1 млрд рублей, чтобы найти своё счастье. Сергей с помощью денег хочет стать свободным, а Алексей — вернуть супругу.

Фото: «Централ Партнёршип»

Режиссёром ленты выступает Софья Карпунина. Она заявила, что лента точно получится не скучной.

Тут и комедия, и мелодрама, и экшен, и драма. Действие ни на секунду не замедляется, наоборот, темп и ставки постоянно наращиваются.

В главных ролях также снимаются Анна Михалкова, Евгений Кулик, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова и Сергей Аброскин.

Ленту хотят выпустить в прокат в 2024 году.