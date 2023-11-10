По GTA и Red Dead Redemption боятся делать фильмы, потому что они могут провалиться

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник во время встречи с инвесторами поговорил про игры, которые компания может экранизировать. Конечно, речь идёт про GTA и Red Dead Redemption.

По словам Зельника, если Take-Two и будет заниматься экранизациями, точнее, выдавать на них лицензии, то подойдёт к этому вопросу очень избирательно, чтобы не выпустить провальную картину. А если фильм будет плохой, то он навредит репутации компании и самому бренду.

Вероятность того, что фильм, на который мы дадим лицензию, провалится, равна 70%.

Зельник порассуждал, что подобным картинам нужно заработать очень много, чтобы окупиться. К тому же есть риск не оправдать ожидания фанатов. Take-Two не хочет рисковать.