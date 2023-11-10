Перекупщики в России продают PlayStation Portal в два раза дороже

Газета «Известия» сообщила, что российские перекупщики уже открыли возможность оформить предзаказ на PlayStation Portal — новую портативную консоль Sony. Только вот цены кусаются. Они примерно в два раза выше.

Так, на различных площадках устройство можно приобрести в среднем от 35 тыс. до 42 тыс. рублей, в то время как в США стоимость предзаказа начинается от $ 200 (примерно 19 тыс. рублей), а в Европе — от € 200 (примерно 20 тыс. рублей).

Напомним, PlayStation Portal оснащена 8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Гаджет действительно внешне напоминает геймпад DualSense, к которому приделали дисплей небольшого планшета.

PlayStation Portal поступит в продажу 15 ноября.