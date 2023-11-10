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Гомер, похоже, всё же продолжит душить Барта в «Симпсонах»

Гомер, похоже, всё же продолжит душить Барта в «Симпсонах»
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Несколько дней назад появилась новость о том, что Гомер перестанет душить своего сына Барта в «Симпсонах». Создатели проекта будто от лица Гомера сказали: «Времена изменились». Но, похоже, всё не так однозначно, как казалось.

После того как новость разлетелась, продюсеры мультсериала прокомментировали ситуацию изданию Variety. Они решили ответить в форме картинки, на которой Гомер снова душит Барта, который повёлся на кликбейтные заголовки.

Гомер Симпсон был недоступен для комментариев, поскольку был занят тем, что душил Барта.

Фото: 20TH TELEVISION

Возможно, таким образом создатели «Симпсонов» намекнули, что эту известную сцену зрители ещё увидят. По крайней мере, подтверждать, что подобного больше не будет, никто не стал.

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