Названы игры, фанаты которых чаще всего подвержены хакерским атакам

Специалисты «Лаборатории Касперского» провели исследование и выяснили самые популярные игры, фанатов которых чаще всего атакуют хакеры. В целом удалось выявить более 4 млн случаев кибератак, направленных на геймеров, в период с июля 2022 по июль 2023 года.

На первом месте оказалась известная песочница Minecraft. За ней идут Roblox и Counter Strike: Global Offensive. Далее следуют PUBG, Hogwarts Legacy и Dota 2.

Фото: «Лаборатория Касперского»

Отдельно про Minecraft эксперты отметили, что на её долю приходится более 70% выявленных вредоносных программ для ПК и более 90% для мобильных устройств.