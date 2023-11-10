Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Названы игры, фанаты которых чаще всего подвержены хакерским атакам

Названы игры, фанаты которых чаще всего подвержены хакерским атакам
Комментарии

Специалисты «Лаборатории Касперского» провели исследование и выяснили самые популярные игры, фанатов которых чаще всего атакуют хакеры. В целом удалось выявить более 4 млн случаев кибератак, направленных на геймеров, в период с июля 2022 по июль 2023 года.

На первом месте оказалась известная песочница Minecraft. За ней идут Roblox и Counter Strike: Global Offensive. Далее следуют PUBG, Hogwarts Legacy и Dota 2.

Фото: «Лаборатория Касперского»

Отдельно про Minecraft эксперты отметили, что на её долю приходится более 70% выявленных вредоносных программ для ПК и более 90% для мобильных устройств.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android