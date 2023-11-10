На Netflix вышел триллер «Убийца» — новый фильм Дэвида Финчера

10 ноября на Netflix состоялся выход «Убийцы» — нового фильма Дэвида Финчера, создателя «Бойцовского клуба», «Исчезнувшей» и «Семь». Лента уже доступна для просмотра с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами. Продолжительность фильма составляет 1 час 58 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главую роль в триллере исполнил актёр Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки», «Чужой: Завет»). Картина рассказывает о киллере, который проваливает один из заказов и начинает противостоять своим нанимателям, попутно разочаровываясь в жестоком ремесле.

Критики посмотрели картину ещё в сентябре и назвали её одной из лучших работ Дэвида Финчера, отмечая отличную режиссуру, неспешный темп и криминальную атмосферу.