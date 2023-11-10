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Новый iPhone SE получит дизайн iPhone 14 с Face ID и разъёмом USB-C

Новый iPhone SE получит дизайн iPhone 14 с Face ID и разъёмом USB-C
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Весной 2024 года состоится релиз нового iPhone SE — следующего поколения смартфонов Apple с классическим дизайном. Компания не меняла дизайн на протяжении последних трёх лет и, кажется, популярный форм-фактор с отпечатком пальцев скоро отправится на покой.

По данным источников MacRumors, новый iPhone SE разрабатывается в новом дизайне с технологией Face ID вместо Touch ID. Смартфон якобы будет очень похож на базовый iPhone 14, однако у него будет всего одна камера и разъём USC Type-C, на который уже перешли iPhone 15. Кроме того, новый SE будет весить всего 165 граммов — на шесть граммов меньше iPhone 14.

Четвёртое поколение iPhone SE также может получить кнопку действия из iPhone 15 Pro. Она позволит настраивать некоторые функции гаджета под свой вкус: от переключения уровней громкости до настройки уведомлений и воспроизведения музыки.

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