Вышла Call of Duty: Modern Warfare 3

Сегодня состоялся полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3. Игра вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Оценить новую часть популярной франшизы теперь может каждый желающий.

Критики приняли Call of Duty: Modern Warfare 3 прохладно. Игру сильно ругают за короткую продолжительность, отсутствие свежих идей и прочее. На сайте OpenCritic рейтинг тайтла составил 53 балла из 100. Ни один из критиков не порекомендовал новый шутер от Sledgehammer Games.

Для игры доступна как сюжетная кампания, так и мультиплеерный режим. Шутер полностью переведён на русский язык: есть переведённые субтитры и дубляж.

Свежий ролик, посвящённый мультиплеерному режиму

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Activision.