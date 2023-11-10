Съёмки фильма ужасов «Бэмби: Расплата» про знаменитого оленёнка стартуют в январе

По информации из базы данных Productionlist, съёмки нового фильма ужасов про оленёнка Бэмби стартуют уже 7 января 2024 года. Производство будет идти в Лондоне — сколько оно продлится, неизвестно.

Хоррор «Бэмби: Расплата» (Bambi: The Reckoning) расскажет историю оленёнка по имени Бэмби, живущего в лесу. Однажды в его жизни происходит нечто ужасное, после чего невинное животное превратится в настоящую машину для убийств. Режиссёром ленты станет независимый постановщик Скотт Джеффри, а продюсером выступит Рис Фрейк-Уотерфилд, известный по недавнему «Винни-Пуху: Кровь и мёд».

Выход жестокого хоррора с любимыми героями детства стал возможен благодаря тому, что права на «Бэмби» перестали принадлежать кому-то конкретному. Теперь любой желающий может снять свою историю про культового оленёнка без боязни нарушить авторские права.