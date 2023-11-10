В iOS 17.2 появится защита от нецензурных стикеров и контактов

В начале ноября Apple выпустила бета-версию iOS 17.2 для своих мобильных устройств. Как обратили внимание в издании Rozetked, разработчики ОС улучшили работу опции по скрытию нецензурного контента и наготы в программах.

Так, теперь пользователи могут скрыть стикеры в iMessage и изображения в карточках контактов приложения «Контакты», содержащие «неприемлемый контент». В случае получения подобного стикера или фотографии контакта изображение будет размыто, а юзер получит специальное уведомление. В Apple отмечают, что функция работает на базе машинного обучения — она не передаёт данные на серверы компании.

Фото: Rozetked

Когда iOS 17.2 с новым функционалом будет доступна всем пользователям последних поколений iPhone, неизвестно.