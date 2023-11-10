Стартовал четвёртый сезон космического сериала «Ради всего человечества»

10 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества». Первый эпизод уже доступен для просмотра с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами. Во втором сезоне будет 10 серий: финал состоится 12 января.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

События продолжения развернутся в 2003 году, когда в альтернативной вселенной человечество начало добывать ресурсы прямо с астероидов. К своим ролям вернулись Юэль Киннаман («Убийство»), Ренн Шмидт («В поле зрения») и Крис Маршалл («Это мы»).

«Ради всего человечества» — один из самых высокооценённых и успешных сериалов Apple. Шоу стартовало в 2019 году и рассказывает о вечной космической гонке между СССР и США.