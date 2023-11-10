Смартфон Samsung Galaxy S24 сможет переводить телефонные разговоры в реальном времени

Samsung рассказала о новой функции искусственного интеллекта Galaxy AI, которая будет доступна в новом флагмане компании. Она позволит переводить разговоры с одного языка на другой в реальном времени — прямо во время звонка.

Опция получила название AI Live Translate Call, которая будет переводить слова собеседника в аудио или текстовый формат. В Samsung отмечают, что функция работает очень точно и «пользоваться ей не сложнее, чем включать субтитры во время просмотра видео».

Как работает AI Live Translate Call Фото: Samsung

Судя по всему, переводить речь иностранного собеседника смогут грядущие смартфоны линейки Galaxy S24. Анонс нового поколения гаджетов Samsung ожидается в январе, а функционал AI Live Translate Call будет работать в том числе при общении с пользователями iPhone.