«Мы и так уже опаздываем»: съёмки пятого сезона «Очень странных дел» начнутся совсем скоро

9 ноября завершилась забастовка актёров Голливуда, которая продлилась почти четыре месяца. Это значит, что совсем скоро артисты смогут вернуться к своей работе.

Так, звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор заявил, что уже в ближайшее время отправится на съёмочную площадку пятого сезона сериала. По его словам, забастовка внесла коррективы в расписание, и теперь авторы «опаздывают». При этом точную дату возобновления съёмок он не назвал.

Нам нужно идти снимать последний сезон «Очень странных дел», верно? Я должен быть на площадке где-то через пару дней. Нам пора начинать — мы и так уже опаздываем.

Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» должны были начаться ещё в июне, однако в дело вмешались забастовки сценаристов и актёров. Ранее по всем прогнозам финал шоу должен был выйти во второй половине 2024 года, однако теперь фанатам наверняка придётся терпеть как минимум до начала 2025-го.