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В Хонкай Стар Реил раздают Звёздный нефрит в честь успешного запуска на PS5

В Honkai: Star Rail раздают Звёздный нефрит в честь успешного запуска на PS5
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10 ноября разработчики Honkai: Star Rail из HoYoverse заявили, что количество игроков на PS5 перевалило за один миллион человек. Напомним, тайтл вышел на консоли от Sony месяц назад.

Фото: HoYoverse

Разработчики решили отблагодарить геймеров раздачей Звёздного нефрита. Получить 200 единиц внутриигровой валюты фанаты смогут в период с 24 ноября по 27 декабря.

Также авторы заявили, что если число комментариев к специальному посту на их сайте доберётся до отметки в 10 тысяч, то они подарят ещё больше Звёздного нефрита — это необходимо успеть сделать до 17 ноября.

Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от HoYoverse в жанре JRPG. Разработчики использовали ряд механик, систему монетизации и стилистики из Genshin Impact, хотя боевая система и изучение игрового мира в новом проекте сильно отличаются от предшественницы.

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