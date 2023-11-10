Читеров в Call of Duty: Warzone теперь наказывают прямо во время полёта на парашюте

Разработчики Call of Duty: Warzone из студии Activision опубликовали новое обращение к читерам. В нём авторы заявили, что теперь будут обрезать стропы парашюта нечестным игрокам прямо во время полёта. Новая функция античит-системы получила название Splat.

Однако этим всё не ограничивается. Вдобавок к этому, если читер выдаст себя в середине матча, то игра запустит его в воздух на огромную высоту. После этого недобросовестный пользователь гарантированно умрёт от падения.

Напомним, сегодня состоялся полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3. Шутер вышел на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В связи с дебютом новой части серии разработчики упомянули, что работают над улучшением своих античит-систем.