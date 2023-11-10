У авторов сериала «Локи» нет планов на третий сезон

На прошлой неделе сценарист сериала «Локи» Эрик Мартин дал интервью журналисту издания CinemaBlend. В ходе разговора автор шоу заявил, что у команды нет планов на третий сезон.

Я не знаю, что будет дальше. Мне просто хотелось рассказать цельную и законченную историю за эти два сезона.

«Локи» — один из самых любимых сериалов у фанатов. Он рассказывает про дальнейшую судьбу Локи, брата Тора и бывшего помощника Таноса. Его сыграл актёр Том Хиддлстон. Шоу получило массу положительных отзывов как критиков, так и от рядовых зрителей.

Напомним, премьера финального эпизода второго сезона состоялась 10 ноября. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Disney+. К сожалению, в России сервис не работает.