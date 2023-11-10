10 ноября стало известно, что американская корпорация HP начала ликвидацию российского подразделения. Напомним, в конце февраля 2022 года HP приостановила поставки в Россию, а в мае 2022-го — прекратила заключать новые договора и заказы.

Дочерняя компания ООО «ЭйчПи Инк» была зарегистрирована в 2015 году и занималась продажей оборудования, технической поддержкой, гарантийным обслуживанием, а также предоставляла консультационные, маркетинговые и другие услуги.

Российское подразделение HP начало сокращать персонал ещё в прошлом году. Если по итогам 2021 года количество сотрудников составляло 215 человек, то к концу 2022-го их осталось всего 119. Также в прошлом году выручка «ЭйчПи Инк» снизилась на 64%, до 15 млрд рублей — чистый убыток составил 1,7 млрд руб.