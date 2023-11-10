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Режиссёр «Реквиема по мечте» снимет фильм про Илона Маска

Режиссёр «Реквиема по мечте» снимет фильм про Илона Маска
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Журналисты издания Variety сообщили, что режиссёр Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Чёрный лебедь») и студия A24 снимут фильм про Илона Маска.

В основу сценария картины ляжет биографическая книга бизнесмена, написанная Уолтером Айзексоном. Ранее работу Айзексона про Стива Джобса превратили в одноимённый фильм с Майклом Фассбендером в главной роли.

Подробности будущего фильма пока не раскрываются. Больше деталей об актёрском составе и сроках премьеры авторы раскроют позднее.

Илон Маск владеет компаниями SpaceX, Tesla, а также соцсетью Х (ранее Twitter). По состоянию на октябрь 2023 года личное состояние бизнесмена оценивается в более чем $ 200 млрд. На данный момент Маск признан самым богатым человеком на Земле.

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