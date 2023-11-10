Роберт Де Ниро выплатит $ 1,2 млн бывшей работнице по решению суда

10 ноября журналисты издания Associated Press сообщили, что присяжные в суде Нью-Йорка присудили $ 1,2 млн бывшей личной помощнице Роберта Де Ниро. Было установлено, что одна из компаний актёра виновна в создании токсичной рабочей среды, преследовании и гендерной дискриминации.

Стоит отметить, что личной вины Де Ниро присяжные не установили. Актёр присутствовал только на трёх судебных заседаниях, причём на двух из них выступал в качестве свидетеля.

Изначально бывшая личная помощница Роберта Де Ниро по имени Грэм Чейз Робинсон требовала компенсацию в размере $ 12 млн. Однако в конечном итоге ей назначили две выплаты в размере $ 632 тыс. каждая. Робинсон обвиняла актёра и его возлюбленную в том, что они хотели превратить её работу в сущий кошмар.

По словам Де Ниро, Робинсон украла у него около $ 85 тыс. на авиаперелёты, предала доверие и нарушила его неписаное правило — руководствоваться только здравым смыслом и всегда поступать правильно.