По «Джону Уику» выпустят аниме

9 ноября режиссёр серии фильмов «Джон Уик» Чад Стахелски принял участие в подкасте The Discourse. В ходе разговора постановщик заявил, что в разработку уже запущено аниме по мотивам фильмов про наёмного убийцу.

Правда, Стахелски не уточнил, какого рода будет будущий проект: полнометражным фильмом или сериалом. Не раскрывается пока и то, какая студия занимается производством аниме.

Также из подкаста стало известно, что авторы франшизы «Джон Уик» приступили к работе над ещё одним неанонсированным шоу. Напомним, ближайшим произведением по вселенной станет «Балерина» — спин-офф, рассказывающей о наёмнице, вынужденной мстить за свою семью. Фильм выйдет летом 2024 года.

Ранее продюсер франшизы Бэйзил Иваник заявил, что пятая часть «Джона Уика» обязательно выйдет, однако она может быть посвящена другому персонажу.