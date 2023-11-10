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По «Джону Уику» выпустят аниме

По «Джону Уику» выпустят аниме
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9 ноября режиссёр серии фильмов «Джон Уик» Чад Стахелски принял участие в подкасте The Discourse. В ходе разговора постановщик заявил, что в разработку уже запущено аниме по мотивам фильмов про наёмного убийцу.

Правда, Стахелски не уточнил, какого рода будет будущий проект: полнометражным фильмом или сериалом. Не раскрывается пока и то, какая студия занимается производством аниме.

Также из подкаста стало известно, что авторы франшизы «Джон Уик» приступили к работе над ещё одним неанонсированным шоу. Напомним, ближайшим произведением по вселенной станет «Балерина» — спин-офф, рассказывающей о наёмнице, вынужденной мстить за свою семью. Фильм выйдет летом 2024 года.

Ранее продюсер франшизы Бэйзил Иваник заявил, что пятая часть «Джона Уика» обязательно выйдет, однако она может быть посвящена другому персонажу.

Больше подробностей:
Главным героем «Джона Уика 5» может оказаться не персонаж Киану Ривза
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