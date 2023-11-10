Вышел наш видеообзор Alan Wake 2: стоило ли ждать возвращения 13 лет?

Alan Wake 2 — игра с невероятным сюжетом, но для «своих». Два персонажа, две истории, прошлое и настоящее в самой красивой и мелодичной игре 2023 года, — и обязательный релиз для поклонников «Настоящего детектива», «Твин Пикс» и фильма «Малхолланд Драйв» режиссёра Дэвида Линча.

Культ кофе, связь с игрой Control и возвращение в неспокойный городок Брайт-Фоллс спустя 13 лет после первой части Alan Wake — у сиквела есть все шансы заинтриговать даже новую аудиторию, но с оговорками.

Какой получилась новинка финской студии Remedy и как именно Сэм Лэйк рассказывает о дальнейшей судьбе писателя Алана Уэйка — узнаете из видеоверсии нашего обзора.

Alan Wake 2 вышла 27 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.