Песню Райана Гослинга в фильме «Барби» номинировали на премию «Грэмми»
Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми-2023». В категорию «Лучшая песня, записанная для визуальных медиа» попал трек Райана Гослинга из «Барби» под названием I'm just a Ken («Я просто Кен»).
Композиция звучит во второй половине картины — в ней Кен жалуется на свою несостоятельность по отношению к Барби.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Помимо песни Райана Гослинга, в этой же категории номинированы и другие песни из «Барби»:
- Barbie World — Никки Минаж, Ice Spice и Aqua;
- What Was I Made For? — Билли Айлиш;
- Dance the Night — Дуа Липа.
66-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» пройдёт 4 февраля 2024 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
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