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Песню Райана Гослинга I'm just a Ken в фильме «Барби» номинировали на премию «Грэмми»

Песню Райана Гослинга в фильме «Барби» номинировали на премию «Грэмми»
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Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми-2023». В категорию «Лучшая песня, записанная для визуальных медиа» попал трек Райана Гослинга из «Барби» под названием I'm just a Ken («Я просто Кен»).

Композиция звучит во второй половине картины — в ней Кен жалуется на свою несостоятельность по отношению к Барби.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Помимо песни Райана Гослинга, в этой же категории номинированы и другие песни из «Барби»:

  • Barbie World — Никки Минаж, Ice Spice и Aqua;
  • What Was I Made For? — Билли Айлиш;
  • Dance the Night — Дуа Липа.

66-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» пройдёт 4 февраля 2024 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

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