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Криптобиржа Binance прекратит поддержку депозитов в рублях

Криптобиржа Binance прекратит поддержку депозитов в рублях
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В конце сентября криптовалютная биржа Binance заявила о полном уходе из России. Теперь компания поделилась, что прекратит поддержку рублёвых депозитов с 15 ноября этого года. У пользователей есть время вывести свои средства до 31 января 2024 года.

Оставшуюся на балансе сумму можно будет перевести без комиссии на биржу CommEX. Для этого пользователям необходимо привязать свою учётную запись на платформе к аккаунту на Binance.

Помимо этого, владельцы депозитов смогут обменять деньги на криптовалюту, конвертировать в неё или вывести через «фиатных партнёров». Правда, конкретные их названия Binance не раскрыла.

Криптовалютная биржа Binance стала одной из самых популярных площадок для покупок игр на ПК и консолях, а также для проведения транзакций в иностранной валюте с весны 2022 года. С тех пор площадка ввела множество ограничений для россиян, включая запрет на покупку любой валюты, кроме рубля.

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