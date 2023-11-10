Авторы «Смуты» рассказали о ролевой системе в игре

10 ноября разработчики российской «Смуты» из студии Cyberia Nova подробнее рассказали о системе образов, которая позволит отыгрывать различные роли. Всего их будет представлено четыре: шиш, ратник, наёмник и стрелец.

Геймер начнёт прохождение только в одном из них, а по мере прохождения сможет сменить на другой в определённых локациях. По словам разработчиков, образы в «Смуте» — это не то же самое, что и классы в других RPG. Поскольку он будет влиять на отношение персонажей к главному герою, характеристики, стиль ведения боя, количество доступного оружия и приёмов.

Сюжет тайтла основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появятся ряд героев из книги: Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Российская историческая RPG поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.