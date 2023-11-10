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Битва при Аустерлице — в новом отрывке фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом

Битва при Аустерлице — в новом отрывке фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом
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На YouTube-канале Sony Pictures Entertainment вышел новый отрывок из грядущего исторического фильма «Наполеон» Ридли Скотта. В ролике показали момент битвы при Аустерлице.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony.

Битва при Аустерлице произошла 20 ноября 1805 года. Она вошла в историю как «битва трёх императоров», поскольку против армии Наполеона I сражались войска Франца II и Александра I. Сражение закончилось победой французов, что заставило Австрию капитулировать и заключить мирный договор.

«Наполеон» расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби).

Премьера «Наполеона» состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут.

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