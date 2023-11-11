Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Раскрыты подробности договора Гильдии актёров США с продюсерами

Раскрыты подробности договора Гильдии актёров США с продюсерами
Аудио-версия:
Комментарии

9 ноября Гильдия актёров США официально объявила о том, что она достигла соглашения с голливудскими продюсерами. Забастовка длилась 118 дней, а в данный момент планируется возобновить производство всех крупных проектов, поставленных на паузу.

10 ноября стали известны подробности договора, который Гильдия актёров США заключила с продюсерами. Детали сделки раскрыли журналисты издания Variety.

Коротко о главном

  • Повышение минимальных ставок на 7%
  • Новый бонус для исполнителей в размере $ 40 млн за работу над потоковыми шоу, достигшими определённого уровня успеха
  • Более $ 1 млрд в виде финансирования новых планов заработной платы и льгот
  • Принятие мер против использования искусственного интеллекта

Две стороны потратили последние несколько дней на то, чтобы внести последние штрихи в сделку,

Материалы по теме
Забастовка актёров в США предварительно завершена
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android