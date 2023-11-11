Раскрыты подробности договора Гильдии актёров США с продюсерами
9 ноября Гильдия актёров США официально объявила о том, что она достигла соглашения с голливудскими продюсерами. Забастовка длилась 118 дней, а в данный момент планируется возобновить производство всех крупных проектов, поставленных на паузу.
10 ноября стали известны подробности договора, который Гильдия актёров США заключила с продюсерами. Детали сделки раскрыли журналисты издания Variety.
Коротко о главном
- Повышение минимальных ставок на 7%
- Новый бонус для исполнителей в размере $ 40 млн за работу над потоковыми шоу, достигшими определённого уровня успеха
- Более $ 1 млрд в виде финансирования новых планов заработной платы и льгот
- Принятие мер против использования искусственного интеллекта
Две стороны потратили последние несколько дней на то, чтобы внести последние штрихи в сделку,
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