Руководитель студии DreamWorks: ИИ сократит бюджеты мультфильмов на 90%

9 ноября генеральный директор анимационной студии DreamWorks Джеффри Катценберг выступил на Bloomberg New Economy Summit. В рамках мероприятия руководитель высказался о роли искусственного интеллекта при производстве новых мультфильмов.

По словам Катценберга, раньше для создания мультфильма мирового класса требовалось 500 художников, а теперь он сомневается, что через несколько лет потребуется хотя бы 10% от этого числа.

В старые добрые времена, когда я создавал анимационный фильм, то 500 художникам требовалось пять лет, чтобы сделать мультфильм мирового класса. Думаю, [в будущем] для этого не потребуется и 10% от того количества людей.

Несмотря на это, Джеффри Катценберг заявил, что для создания идеи мультфильма всё же необходимы талант и знания отдельно взятого человека.