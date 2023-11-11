Сценарий «Красного уведомления 2» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот почти готов

На этой неделе руководитель отдела кинематографии Netflix Скотт Стубер посетил открытие Египетского театра в Голливуде у американской Синематеки. На мероприятии Стубер заявил, что окончательный сценарий фильма «Красное уведомление 2» почти готов.

Мы продолжаем работать над сценарием, так что он будет готов относительно скоро.

«Красное уведомление» — комедийный боевик про поиски трёх драгоценных яиц древности. Фильм вышел в ноябре 2021 года и стал самым популярным проектом в истории Netflix. Главные роли в нём исполнили Дуэйн Джонсон, Райан Рейнолдс и Галь Гадот.

Ожидается, что премьера «Красного уведомления 2» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Netflix. Точную дату выхода компания раскроет позже.