Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Открытая бета стратегии «В тылу врага 2» стартует 16 ноября

Открытая бета стратегии «В тылу врага 2» стартует 16 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики стратегии «В тылу врага 2» (Men of War 2) опубликовали трейлер открытой беты игры. Опробовать тайтл смогут все желающие в период с 16 по 21 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Fulqrum Publishing. Права на видео принадлежат Fulqrum Publishing.

Что предложит новая бета

  • Один новый многопользовательский PvE-режим
  • 10 многопользовательских карт, причём четыре из них игроки раньше не видели
  • Три одиночные миссии, которые можно пройти и в кооперативе с друзьями. Две из них также новые
  • Возвращение «Классического режима»
  • Более быстрое и стабильное подключение к серверам

Для участия в тестировании игрокам необходимо запросить доступ на странице стратегии в Steam.

Разработчики обещают сделать упор на геймплей, сюжетную кампанию из малоизвестных историй, а также полностью переработать мультиплеер и ввести расширенную поддержку модификаций. Продолжение «В тылу врага» предложит две огромные сюжетные кампании. В них речь пойдёт об операциях «Багратион» и «Оверлорд».

Релиз «В тылу врага 2» ожидается в 2024 году.

Материалы по теме
Авторы стратегии «В тылу врага 2» отложили игру на 2024 год
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android