Открытая бета стратегии «В тылу врага 2» стартует 16 ноября
Разработчики стратегии «В тылу врага 2» (Men of War 2) опубликовали трейлер открытой беты игры. Опробовать тайтл смогут все желающие в период с 16 по 21 ноября.
Видео доступно на YouTube-канале Fulqrum Publishing. Права на видео принадлежат Fulqrum Publishing.
Что предложит новая бета
- Один новый многопользовательский PvE-режим
- 10 многопользовательских карт, причём четыре из них игроки раньше не видели
- Три одиночные миссии, которые можно пройти и в кооперативе с друзьями. Две из них также новые
- Возвращение «Классического режима»
- Более быстрое и стабильное подключение к серверам
Для участия в тестировании игрокам необходимо запросить доступ на странице стратегии в Steam.
Разработчики обещают сделать упор на геймплей, сюжетную кампанию из малоизвестных историй, а также полностью переработать мультиплеер и ввести расширенную поддержку модификаций. Продолжение «В тылу врага» предложит две огромные сюжетные кампании. В них речь пойдёт об операциях «Багратион» и «Оверлорд».
Релиз «В тылу врага 2» ожидается в 2024 году.
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