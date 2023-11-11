Открытая бета стратегии «В тылу врага 2» стартует 16 ноября

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Разработчики стратегии «В тылу врага 2» (Men of War 2) опубликовали трейлер открытой беты игры. Опробовать тайтл смогут все желающие в период с 16 по 21 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Fulqrum Publishing. Права на видео принадлежат Fulqrum Publishing.

Что предложит новая бета

Один новый многопользовательский PvE-режим

10 многопользовательских карт, причём четыре из них игроки раньше не видели

Три одиночные миссии, которые можно пройти и в кооперативе с друзьями. Две из них также новые

Возвращение «Классического режима»

Более быстрое и стабильное подключение к серверам

Для участия в тестировании игрокам необходимо запросить доступ на странице стратегии в Steam.

Разработчики обещают сделать упор на геймплей, сюжетную кампанию из малоизвестных историй, а также полностью переработать мультиплеер и ввести расширенную поддержку модификаций. Продолжение «В тылу врага» предложит две огромные сюжетные кампании. В них речь пойдёт об операциях «Багратион» и «Оверлорд».

Релиз «В тылу врага 2» ожидается в 2024 году.