Baldur's Gate 3 — рекордсмен по числу наград за одну церемонию Golden Joystick Awards

10 ноября в Лондоне состоялось вручение премии Golden Joystick Awards 2023 за заслуги в игровой индустрии. День спустя стало известно, что грандиозная ролевая игра Baldur's Gate 3 стала рекордсменом по числу наград за одну церемонию Golden Joystick Awards.

Всего тайтл от Larian Studios завоевал семь наград — ранее рекорд принадлежал The Last of Us 2 с её шестью статуэтками. Новая RPG от Larian удостоилась в том числе самой главной награды — «Игра года».

Несмотря на это, больше всего наград за всю историю на Golden Joystick Awards заработал «Ведьмак 3» от CD Projekt RED — аж десять штук. Пять из были получены в 2015 году после релиза, две — за дополнение «Кровь и вино», и ещё две — за категорию «Самая ожидаемая игра». Последнюю премию получил актёр озвучки Даг Кокл, который исполнил роль Геральта в английской версии игры.