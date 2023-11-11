Журналиста Джейсона Шрайера обвинили в «сливе» анонса GTA 6

8 ноября журналист Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что Rockstar Games готовит некий анонс по GTA 6 — через пару часов компания действительно раскрыла сроки выпуска первого трейлера.

Спустя время французский блогер Крис Клиппель рассказал, что Rockstar Games пришлось изменить свои планы из-за «слива» Шрайера. Поэтому компания объявила об анонсе преждевременно.

Мне удалось подтвердить, что ситуация в Rockstar крайне напряжённая — Сэм Хаузер и Штраус Зельник в ярости из-за слива. Они объявили о проведении внутреннего расследования, чтобы выявить информатора Шрайера.

На заявление блогера пришлось отреагировать самому Шрайеру, поскольку твиты Клиппеля начали набирать популярность. Журналист заверил, что данная информация — ложь. По его словам, Rockstar давно планировала сделать анонс именно 8 ноября, так как в этот день должны были опубликовать финансовый отчёт Take-Two Interactive.

Анонс состоялся ровно в 8 утра по североамериканскому восточному времени — в день финансового отчёта компании Take-Two. Затем анонс упомянули в брифинге по прибыли, который готовится задолго до выхода отчёта.