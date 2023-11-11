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Представлен смартфон Samsung Galaxy M44 с большой батареей и экраном 120 Гц

Представлен смартфон Samsung Galaxy M44 с большой батареей и экраном 120 Гц
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10 ноября компания Samsung представила в Корее смартфон M44 5G. Устройство будет продаваться в чёрной и белой расцветках, однако цену производитель пока не раскрывает.

Фото: SamMobile

Гаджет получил ЖК-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Новинка работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Также Samsung M44 5G оснащён основной камерой на 50 МП и двумя дополнительными камерами по 2 МП.

Фото: SamMobile

Ко всему прочему, в устройстве будет аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч. Что касается веса девайса, то он составил 216 граммов. Журналисты отметили, что Samsung M44 5G крайне напоминает по дизайну Galaxy A34 5G — присутствуют даже отдельные круглые вырезы для камер.

Дата начала продаж Samsung M44 5G ещё неизвестна, однако на официальном сайте Samsung уже появилась страница смартфона.

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