11 ноября «Кинопоиск» сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что сериал «Кибердеревня» получит новогодний спецэпизод. Также представители онлайн-кинотеатра опубликовали тематический постер, однако другие подробности не раскрыли.

Фото: «Кинопоиск»

«Кибердеревня» основан на одноимённом видео, которое вышло в 2020 году. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как могла бы выглядеть обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют для своей работы андроидов, а письма и другая информация доставляются с помощью космических кораблей.

Постановщиком шоу выступил Сергей Васильев, а главную роль исполнил Сергей Чихачёв — он известен российской публике как актёр дубляжа голливудских фильмов.

Напомним, премьера финального эпизода «Кибердеревни» состоялась сегодня.